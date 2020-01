Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Diebstahl eines Fallrohres und zwei Mülltonnenbrände in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

In der Nacht zum Dienstag, 28.01.2020, entwendeten bislang unbekannte Täter von einem Haus in der Gökerstraße ein ca. drei Meter langes Fallrohr.

In der gleichen Nacht kam es in Wilhelmshaven jeweils um kurz vor Mitternacht sowohl in der Nogatstraße und in der Stutthofer Zeile zu dem Brand von zwei Restmüllbehältern und einer Papiertonne.

In beiden Fällen werden Zeugen, insbesondere zu verdächtigen Personen und zum Auffallen des Abtransportes des drei Meter-Rohres gesucht.

Sie werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell