Garrel- Diebstahl auf einer Baustelle (Korrektur)

Gestern wurde eine Pressemeldung zu einem Diebstahl auf einer Baustelle veröffentlicht: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/4761409. Die angegebene Rufnummer muss korrigiert werden. Die Rufnummer der Polizeistation Garrel lautet: 04474-939420.

Garrel- Kennzeichendiebstahl

Am Donnerstag, 12. November 2020, zwischen 06.30 Uhr und 08.00 Uhr, kam es in der Straße Drei-Brücken-Weg auf einem Wanderparkplatz zu einem Diebstahl. Ein unbekannter Täter entwendete die beiden Kennzeichen CLP-DR 760 von einem Mercedes E 320 CDI. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Garrel (Tel. 04474-939420) entgegen.

Garrel- Einbruch in leerstehendes Wohnhaus

Zwischen Donnerstag, 29. Oktober 2020, und Donnerstag, 12. November 2020, kam es in der Bahnhofstraße zu einem Einbruch. Unbekannte Täter schlugen eine Scheibe eines leerstehenden Wohnhauses ein und verschafften sich Zutritt zum Haus. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden keine Gegenstände entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Garrel (Tel. 04474-939420) entgegen.

Cloppenburg- Corona Verstoß

Am Donnerstag, 12. November 2020, gegen 18.50 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 24-Jährigen Mann aus Cloppenburg in der Lange Straße. Trotz mehrfacher Aufforderung setzte der 24-Jährige keine Mund-Nasen-Bedeckung in der Cloppenburg Innenstadt, in dieser nach der Allgemeinverfügung des Landkreises eine Maskentragepflicht herrscht, auf. Die Beamten stellten die Personalien fest und führten eine Gefährderansprache durch. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde gegen 24-Jährigen eingeleitet.

Emstek- Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Donnerstag, 12. November 2020, gegen 21.25 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 213 in Höhe der Auffahrt zur Autobahn 29 zu einem Verkehrsunfall. Ein 32-jähriger PKW-Fahrer aus Bösel befuhr die Bundesstraße 213 in Richtung Cloppenburg und beabsichtigte nach links auf die Autobahn 29 in Richtung Oldenburg abzubiegen. Hierbei missachtet dieser die Vorfahrt eines entgegenkommenden 39-jährigern PKW-Fahrer aus Cloppenburg. Es kam zu einem Zusammenstoß. Beide Fahrer blieben glücklicherweise unverletzt. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

