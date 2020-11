Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Cloppenburg- Versuchter Einbruch in Fahrradschuppen

Zwischen Donnerstag, 12. November 2020, 21.45 Uhr, und Freitag, 13. November 2020, 06.15 Uhr, kam es in der Fontanestraße zu einem versuchten Einbruch. Ein unbekannter Täter versuchte die Tür eines Fahrradschuppens aufzuhebeln. Dieser Versuch scheiterte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Emstek- Diebstahl eines Auspuffs mit Katalysator

Zwischen Freitag, 30. Oktober 2020, 18.00 Uhr, und Sonntag, 08. November 2020, 18.00 Uhr, kam es in der Straße Reepkamp zu einem Diebstahl. Bisher unbekannte Täter flexten einen Auspuff mit Katalysator von einem Transporter ab und entwendeten diesen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Emstek (Tel. 04473-932180) entgegen.

Cloppenburg- Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Zwischen Donnerstag, 12. November 2020, 14.00 Uhr, und Freitag, 13. November 2020, 08.00 Uhr, kam es in der Straße Eisenbahnweg zu einer Sachbeschädigung. Ein bisher unbekannter Täter besprühte eine Gebäudewand, das Pflaster sowie ein Fenster einer Schule mit weißer Farbe. Der entstandene Sachschaden wurde auf ca. 200 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cappeln- Straßenlaterne beschädigt

Zwischen Donnerstag, 12. November 2020, 07.00 Uhr, und Freitag, 13. November 2020, 07.30 Uhr, kam es in einem Fußweg der Straßen Im Meyerhof und der Tenstedter Straße zu einer Sachbeschädigung. Ein bisher unbekannter Täter beschädigte eine Straßenlaterne, sodass Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro entstand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cappeln (Tel. 04478-958600) entgegen.

Essen (Oldenburg)- Raupenbagger beschädigt

Zwischen Donnerstag, 12. November 2020, 17.00 Uhr, und Freitag, 13. November 2020, 07.30 Uhr, kam es in der Straße Am Schützenplatz zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte Täter beschädigten eine Frontscheibe eines abgestellten Raupenbaggers. Zudem wurde der Lack des Baggers beschädigt. Der entstandene Sachschaden wurde auf ca. 100 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Essen (Oldenburg) (Tel. 05434-924700) entgegen.

Cloppenburg- Corona Verstoß

Am Donnerstag, 12. November 2020, gegen 18.50 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte zwei Personen im Alter von 30 und 34 Jahre im Bereich der Fußgängerzone. Beide Personen hielten sich an die Maskentragepflicht in der Innenstadt Cloppenburg. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Cloppenburg- Corona Verstoß

Am Donnerstag, 12. November 2020, gegen 19.40 Uhr, konnten Polizeibeamte in der Osterstraße vier Personen aus vier unterschiedlichen Haushalten in einem PKW feststellen. Eine Mund-Nasen-Bedeckung wurde nicht getragen. Nachdem die Personalien der Personen im Alter von 17 bis 23 Jahren festgestellt wurden, erhielten diese einen Platzverweis. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Cloppenburg- Corona Verstoß

Am Donnerstag, 12. November 2020, gegen 19.30 Uhr, stellten Polizeibeamte in der Leharstraße drei Personen aus unterschiedlichen Haushalten fest. Die Personen befanden sich unmittelbar nebeneinander und hielten einen Abstand von 1,5 Metern nicht ein. Den Personen wurde die aktuelle Rechtslage erläutert. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

