POL-KLE: Wachtendonk - BtM-Fund

Über zwei Kilo Marihuana in Sporttasche entdeckt

WachtendonkWachtendonk (ots)

Bei einer Fahrzeugkontrolle an der Anschlussstelle Wachtendonk der A40 schauten sich Beamte der Autobahnpolizei am Donnerstag (3. Dezember 2020) gegen 22:30 Uhr einen VW Passat mit Krefelder Kennzeichen genauer an. Im Kofferraum des Wagens wurden die Polizeibeamten fündig: In einer unscheinbaren Sporttasche befanden sich dort mehr als zwei Kilogramm Marihuana. Der 36-Jährige Krefelder mit kasachischen Wurzeln am Steuer des Wagens wurde vorläufig festgenommen und am Freitag einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. Fahrzeug und Marihuana wurden sichergestellt. (cs)

