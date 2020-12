Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Unfallflucht

KalkarKalkar (ots)

Entweder am Freitagabend, 04.12., zwischen 17.30 Uhr und 18.00 Uhr, oder Samstagmorgen, 05.12., zwischen 11.30 Uhr und 11.45 Uhr hat ein unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Bahnhofstraße einen weißen Seat Ibiza mit Klever Kennzeichen beschädigt und sich anschließend aus dem Staub gemacht. Die Besitzerin des Wagens war zu diesen Zeiten beim Einkauf und stellte nach Rückkehr frische Unfallschäden am linken Fahrzeugheck fest. Dem Spurenbild nach könnte der Schaden auch durch einen Rempler mit einem Einkaufswagen entstanden sein. Die Polizei Kleve, Telefon 02821-5040, sucht jetzt Zeugen. (SI)

