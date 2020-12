Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Warnung der Polizei: Aktuell Anrufe zu angeblichen Haus-Energieberatungen

Geldern/ Kreis Kleve

Eine 89-Jährige aus Geldern erhielt in der vergangenen Woche einen Anruf einer ihr unbekannten Frau, die angab, dass man als Firma in die Jahre gekommene Häuser energetisch überprüfen und einschätzen wolle. Die Frau am Telefon stellte im weiteren Verlauf des Gesprächs verschiedene Fragen zum Haus, aber auch zu den Lebensumständen der 89-Jährigen. Die ältere Dame vereinbarte zunächst einen persönlichen Termin mit einem Mitarbeiter der Firma für Montag (7. Dezember 2020). Später wurde sie jedoch skeptisch und wandte sich an die Polizei. Letztlich kam der Handwerkertermin nicht zu Stande, aber die Vermutung liegt nahe, dass im Anschluss unnötige Prüf - oder Handwerksarbeiten mit überhöhten Preisen in Rechnung gestellt worden wären. Daher warnt die Polizei: Werden Sie aus heiterem Himmel und gänzlich ohne Auftrag Ihrerseits von einer Firma telefonisch kontaktiert, dann seien Sie skeptisch, wenn Ihnen Dienstleistungen angeboten werden und geben Sie keine Zusage zu Terminen. Sehen Sie auch von spontanen Haustürgeschäften ab. (cs)

