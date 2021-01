Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Brand in der Haydnstraße

Hattingen (ots)

Am Dienstagnachmittag, gegen 15:00 Uhr, wurde die Polizei über einen Kellerbrand in der Haydnstraße informiert. Bei Eintreffen drang bereits Rauch aus dem Keller in den Flur des Hauses. Das Haus wurde evakuiert, alle Bewohner konnten ihre Wohnungen verlassen. Die Feuerwehr löschte das im Kellerbereich entstandene Feuer. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet hier eine Winterjacke aus bisher ungeklärter Ursache in Brand. Zwei Anwohner (63 u. 66), die vor Eintreffen der Polizei versuchten, den Brandherd auszumachen, wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation einem Krankenhaus zugeführt. Es entstand ein leichter Gebäudeschaden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell