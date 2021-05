Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Vor Polizeikontrolle geflüchtet

Vreden (ots)

Ein Autofahrer hat am Dienstag in Vreden die Flucht vor der Polizei ergriffen. Ein Polizeibeamter hatte den Wagen des Vredeners gegen 14.15 Uhr auf der Overbergstraße kontrollieren wollen. Der 25-Jährige gab jedoch Gas und entfernte sich mit hohem Tempo. Er wurde schließlich an der Reinmodisstraße angetroffen. Der Fahrer konnte keinerlei Papiere vorweisen. Der Beamte fertigte eine Strafanzeige und untersagte die Weiterfahrt.

