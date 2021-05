Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Bei Einbruch in Büros Alarm ausgelöst

Gronau (ots)

Einbrecher sind am Dienstag in Gronau in Räume der Stadtverwaltung eingedrungen. Die Täter hatten gegen 22.45 Uhr ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes an der Neustraße aufgehebelt. Ob die Unbekannten etwas entwendet haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Bei ihrem Vorgehen lösten die Täter einen Alarm aus. Ein hinzukommender Zeuge sah zwei schwarz gekleidete Personen, die vom Tatort wegrannten. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260.

