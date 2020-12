Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Hannoversche Straße- Unfallflucht mit Sattelzug

OsnabrückOsnabrück (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es an der Hannoverschen Straße zu einer Unfallflucht durch den Fahrer eines unbekannten Sattelzuges. Der Mann rangierte mit seinem Fahrzeug gegen 15.50 Uhr auf dem Parkstreifen vor dem dänischen Bettenlager, setzte dabei zurück und verschob einen blauen VW Bulli um etwa zwei Meter nach hinten. Danach fuhr der Unfallverursacher in Richtung stadteinwärts davon. Der Auflieger des Lkw war mit diversen quadratischen, blauen Elementen und Schriftzügen versehen gewesen. Wer Hinweise zu dem Unfallflüchtigen geben kann, wendet sich bitte unter 0541/327-2215 an die Osnabrücker Polizei.

