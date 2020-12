Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zigarettenautomat in Hellern aufgebrochen

OsnabrückOsnabrück (ots)

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Mittwochmorgen und Donnerstagabend an der Lengericher Landstraße einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Die Täter hebelten die Front des am Gebäude einer Pizzeria (Nähe Lipper Kamp) befestigten Kastens auf und bedienten sich an den darin befindlichen Tabakwaren sowie dem Bargeld. Wer Hinweise in der Sache geben kann, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei unter 0541/327-3203 oder -2215.

