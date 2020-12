Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg: Vandalismus im Kurort

Die Polizeistation Bad Iburg ermittelt derzeit in zwei Fällen von Vandalismus. Unbekannte beschädigten in der Nacht zu Mittwoch an der Natruper Straße (Bereich des Sentruper Grabens) zwei massive Holzbänke sowie einen Holztisch. Die Garnitur befanden sich auf einem Rastplatz für Wanderer, waren mit Eisenstangen im Boden verankert und wurden brachial umgeworfen. Ebenso wurde eine Tafel mit einer Wegbeschreibung für Wanderer beschädigt. Ein weiterer Fall von Vandalismus ereignete sich in der Nacht zu Donnerstag im Kneipp-Erlebnis-Park am Charlottensee. Hier rissen die Täter entlang des Sees sowie an einem großen Weihnachtsbaum die Lichterketten ab, die dadurch ebenfalls beschädigt wurden. Wer Hinweise zu den Randalierern geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bad Iburg. Telefon: 05403-796690.

