Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg: Schwerer Verkehrsunfall in Glane

Bad IburgBad Iburg (ots)

Am Donnerstagmorgen, um kurz vor sieben Uhr, kam es auf der Bielefelder Straße in Bad Iburg-Glane zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 35-jährige Bad Iburgerin beabsichtigte mit ihrem Ford Fusion aus der Schulstraße nach links auf die Bielefelder Straße abzubiegen. Dabei übersah sie die Vorfahrt einer 59-jährigen Frau aus Bad Iburg, die in ihrem Hyundai i20 auf der Bielefelder Straße in Richtung Sentrup fuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, in dessen Folge der Hyundai nach rechts von der Fahrbahn abkam, ein Gebäude touchierte und auf der Seite zwischen zwei Häusern zum Stillstand kam. Die 59-jährige Fahrerin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit technischen Mitteln befreit werden. Sie erlitt schwere aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. Beide Pkw wurden abgeschleppt, an ihnen und dem touchierten Gebäude entstanden Sachschäden, deren Höhe zurzeit noch unklar ist.

