Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: VU-Flucht im Hasepark, hoher Sachschaden

OsnabrückOsnabrück (ots)

Am Sonntag, gegen 17 Uhr, befuhr ein schwarzer Kleinwagen die Franz-Lenz-Straße aus Richtung Bahnhof kommend, in Richtung Schinkel. In einer leichten Linkskurve, auf Höhe der Hausnummer 14, verlor der Fahrer oder die Fahrerin die Kontrolle über das Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Dabei kam der Kleinwagen nach links von der Fahrbahn ab und touchierte zwei auf dem Parkstreifen abgestellte Fahrzeuge. Der Kleinwagen blieb nach dem Zusammenstoß kurz stehen, bevor er von der Unfallstelle flüchtete. Der entstandene Sachschaden an den beiden geparkten Audis wird auf zusammen etwa 35.5000 Euro geschätzt. Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 0541/327-2315 oder 0541/327-2115. Es soll mindestens ein anderes Fahrzeug die Unfallstelle passiert haben, bevor der Kleinwagen flüchtete.

