Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln-Venne: Hund angefahren und geflüchtet

OstercappelnOstercappeln (ots)

Die Polizei sucht nach dem Fahrer oder der Fahrerin eines Autos, mit dem am frühen Montagmorgen ein Hund auf der Hunteburger Straße angefahren wurde. Das unbekannte Fahrzeug war gegen 06.45 Uhr in Richtung ortsauswärts unterwegs und erfasste in Höhe des Edeka Marktes einen über die Straße laufenden Hund. Der Fahrer des Pkw setzte danach seine Fahrt fort und kümmerte sich nicht um das auf der Mittelinsel liegende, schwer verletzte Tier. Ein Passant versuchte noch dem Hund zu helfen und wurde dabei von dem Vierbeiner in die Hand gebissen. Die Hundehalterin ist der Polizei bekannt und teilte später mit, dass der Hund eingeschläfert werden musste. Der Unfallsachbearbeiter der Polizeistation Bohmte bittet um Hinweise auf den Fahrer oder die Fahrerin des unbekannten Autos. Telefon: 05471/9710.

