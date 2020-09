POL-GOE: Abschied nach 23 Jahren: Frank Kreykenbohm, Leiter der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg, geht in den Ruhestand - Mathias Schröder wird Nachfolger

Polizeidirektion Göttingen

Abschied nach 23 Jahren: Frank Kreykenbohm, Leiter der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg, geht in den Ruhestand - Mathias Schröder wird Nachfolger

Nienburg

Die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg hat einen neuen Leiter: Ltd. Polizeidirektor Mathias Schröder wurde am Donnerstag (24. September) feierlich in sein neues Amt eingeführt. Er folgt auf Ltd. Polizeidirektor Frank Kreykenbohm, der nach 23 Jahren als Leiter der Inspektion in den Ruhestand verabschiedet wurde.

Mathias Schröder gehört der Polizei seit 1983 an und hat in seiner mehr als 30-jährigen Laufbahn vielfältige Erfahrungen in unterschiedlichsten Verwendungen sammeln können, die er jetzt in seine neue Tätigkeit einfließen lassen wird. Die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg ist für ihn kein Neuland: Von 2004 bis 2006 war er zunächst Leiter Einsatz, von 2006 bis 2010 leitete er das Polizeikommissariat Stadthagen. Zuletzt war Mathias Schröder im Niedersächsischen Innenministerium in Hannover tätig, wo er die Grundlagen für eine zukunftsfähige IT der Polizei Niedersachsen geschaffen hat. In der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg wird er künftig mit fast 540 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Sicherheit von 280.000 Bürgerinnen und Bürgern in zwei Landkreisen sorgen.

"Ich freue mich unglaublich auf die neue Aufgabe. Es ist zwar auch ein bisschen wie nach Hause kommen, zu vielen bekannten Menschen, in ein bekanntes Umfeld. Und trotzdem: Corona hat vieles verändert und neue Herausforderungen, Ängste und Konflikte in allen Bereich des gesellschaftlichen Lebens geschaffen. Deshalb ist es für mich wichtig, schnell in einen Austausch mit den Menschen in beiden Landkreisen zu kommen, die Stimmen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu hören und so mit den eigenen Erfahrungen der letzten Jahre die sehr erfolgreiche Arbeit von Frank Kreykenbohm aufnehmen und weiterentwickeln zu können", sagte Mathias Schröder bei seiner Amtseinführung.

Schröders Vorgänger Frank Kreykenbohm hat die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg 23 Jahre lang geleitet und geht nun in den wohlverdienten Ruhestand. Bei seiner Verabschiedung sagte er: "Mehr als 43 Jahre ist es her, dass ich mich für den Polizeidienst entschieden habe. Der Polizeiberuf war nach der Schulzeit meine erste Wahl - und die habe ich an keinem Tag bereut. Ich bin dankbar, diese Chance bekommen zu haben. Genauso dankbar wie für über 26 Jahre in Nienburg, zuletzt als Leiter der hiesigen Polizeiinspektion, mit den zahlreichen Dienststellen in den beiden Landkreisen Nienburg und Schaumburg, vielen engagierten Kolleginnen und Kollegen und einem guten Betriebsklima. Von daher weiß ich jetzt schon, dass mir etwas fehlen wird. Auf der anderen Seite gewinne ich mehr Zeit für Familie und private Aktivitäten, die berufsbedingt in all den Jahren etwas zurückstehen mussten."

"Mathias Schröder bringt sowohl menschlich als auch fachlich alle Voraussetzungen mit, um eine Dienststelle wie die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg weiterhin auf Erfolgskurs zu halten. Ich freue mich, dass er den Weg zurück in die Polizeidirektion Göttingen gefunden hat und seine neue Dienststelle mit seiner Kompetenz bereichern wird. Für seine neue Aufgabe wünsche ihm alles Gute, viel Erfolg und ein glückliches Händchen bei allen Entscheidungen", sagte Uwe Lührig, Präsident der Polizeidirektion Göttingen, anlässlich der Amtseinführung. Er dankte zudem Frank Kreykenbohm für eine jahrelange, vertrauensvolle Zusammenarbeit und wünschte ihm für die Zukunft alles Gute und vor allem viel Gesundheit.

