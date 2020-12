Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unfallflucht im Luhrmannsweg

OsnabrückOsnabrück (ots)

Am Mittwoch kam es im Luhrmannsweg zu einer Unfallflucht durch den Fahrer oder die Fahrerin eines vermutlich weißen Autos. Der noch unbekannte Verursacher prallte mit seinem Fahrzeug in der Zeit zwischen 02.30 Uhr und 08.15 Uhr gegen einen in Höhe von Haus Nr. 12 am Straßenrand geparkten schwarzen Audi A4 Kombi. Der dabei angerichtete Schaden wurde von der Polizei auf etwa 7.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt der Unfalldienst der Polizei unter 0541/327-2215 entgegen.

