Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- 15-Jähriger verursacht mit Audi Unfall

Ennepetal (ots)

Am Donnerstag verunfallte ein schwarzer Audi, der am Abend auf der Milsper Straße in Richtung Voerderstraße unterwegs war. In einer Linkskurve verlor der Fahrer die Kontrolle, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw und dort aufgestellte Bepflanzungstöpfe aus Beton. Bei der Unfallaufnahme fiel auf, dass der Fahrer des Audi erst 15 Jahre alt war und augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand. Der 15-Jährige wurde zur Polizeiwache gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmen vom Unfallort entfernt. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um das Auto des Schwagers des Jungen. Weitere Ermittlungen müssen nun klären, wie der 15-Jährige an die Fahrzeugschlüssel gelangt ist und warum er damit alkoholisiert fahren konnte.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell