Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Unfall auf der Essener Straße

Hattingen (ots)

Ein 79-jähriger fuhr am Donnerstagvormittag mit seinem Leichtkraftrad auf der Essener Straße in Richtung Essen. Auf Höhe der Einmündung Eichholzstraße wollte ein 63-Jähriger mit seinem Lkw vom Fahrbahnrand der Essener Straße anfahren und setzte dazu den Blinker. Daraufhin führte der 79-Jährige eine Vollbremsung durch, verlor die Kontrolle über sein Zweirad und er stürzte. Zu einer Kollision der Fahrzeuge kam es nicht. Durch den Sturz verletze sich der Zweiradfahrer leicht, er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

