Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Achtung-Falsche Kripobeamte

Hattingen (ots)

Am 08.09.2020 gegen 15:00 Uhr, erhielt eine 79-jährige Hattingerin einen Anruf von einer unbekannten Nummer auf ihrem Festnetzanschluss. Eine weibliche Person meldete sich als Mitarbeiterin der Kriminalpolizei Düsseldorf und schilderte, dass sich die Tochter der Seniorin momentan in Untersuchungshaft befinde und eine Kaution zu deren Freilassung benötigt werde. Auf Nachfrage gab die Dame an, kein Geld, jedoch eine große Menge Schmuck zu besitzen. Kurze Zeit später, um 15:30 Uhr, erschien eine Person zur Abholung des Schmucks. Die Person kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 60 - 65 Jahre alt - augenscheinlich deutsch - sprach akzentfrei deutsch

Der Gesamtwert beläuft sich auf einen fünfstelligen Euro Betrag.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell