POL-OS: Melle-Buer: Unbekannte entsorgten Altreifen in der Natur

Die Meller Polizei ermittelt aktuell wegen eines Umweltdeliktes, das sich in der Zeit zwischen dem 04.12.2020 und dem 08.12.2020 im Bereich der Fischteiche an der Osnabrücker Straße ereignete. Unbekannte warfen dort etwa 20 Altreifen in die Natur. Das Delikt könnte mit einem gleichgelagerten Fall vom 21.06.2020 zusammenhängen, bei dem ebenfalls Altreifen nur wenige hundert Meter entfernt in den Wald gekippt worden waren. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die mit den Umweltdelikten im Zusammenhang stehen könnten, nehmen die Ermittler der Polizei unter 055422/92060-130 entgegen.

