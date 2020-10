Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Dachstuhlbrand, keine Verletzten

Flensburg (ots)

In den frühen Morgenstunden am Dienstag (20.10.2020) gegen 02.45 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer ein Feuer im oberen Bereich eines Mehrfamilienhauses im Alten Kupfermühlenweg in Flensburg.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei fanden einen in voller Ausdehnung brennenden Dachstuhl vor. Das Haus wurde evakuiert, alle Bewohner blieben unverletzt. Die geschätzte Schadenshöhe liegt im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Ursache ist noch ungeklärt, die Kriminalpolizei Flensburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Anna Rehfeldt

Telefon: 0461 / 484 2009

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell