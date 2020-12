Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau: Tatverdächtiger nach Brief- und Paketdiebstahl ermittelt

Fürstenau (ots)

Wie am Dienstag (08.12.2020) berichtet, kam es in Fürstenau am selben Tag gegen 11:10 Uhr zu einem Diebstahl aus einem Postzustellfahrzeug. Es waren mehrere Pakete und mehr als einhundert Briefsendungen gestohlen worden.

Bereits am Mittwoch konnte die Polizei Fürstenau einen Tatverdacht gegen einen 23-jährigen Fürstenauer gewinnen. Der Verdacht erhärtete sich, als Beobachtungen einer aufmerksamen Postzustellerin und einer Streifenwagenbesatzung zusammengeführt werden konnten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück erließ das Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss gegen den amtsbekannten 23-Jährigen. Am Donnerstag wurden die Räumlichkeiten des Verdächtigen dann von der Polizei Fürstenau durchsucht. Die Ermittler fanden Teile des Diebesgutes aus den Paketen und unzählige geöffnete Briefe. Weiter weckten Betäubungsmittel, ein im Jahr 2019 in Fürstenau gestohlenes Fahrrad und ein gestohlener Fernseher das Interesse der Beamten. Es wurden zahlreiche Beweismittel sichergestellt. Ob noch weitere Gegenstände anderen Diebstählen zugeordnet werden können, ist Gegenstand der Ermittlungen. Es gibt Hinweise darauf, dass ein Teil der Beute an einen namentlich bekannten Hehler weitergegeben wurden. Auch zu diesem Verdacht laufen die Ermittlungen.

