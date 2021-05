Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Diebstahl eines Motorrads

Altenberge (ots)

An der Theodor-Heuss-Straße/Ecke Goethestraße ist in der Zeit zwischen Montag (03.05.21), 22.30 Uhr, und Mittwoch (05.05.21), 12.30 Uhr, ein Motorrad entwendet worden. Es handelt sich um eine rote Ducati Panigale, das Kennzeichen lautet H-JV9. Den Angaben des Geschädigten zufolge stand das Motorrad am Fahrbahnrand an der Theodor-Heuss-Straße und war mit einem Lenkradschloss gesichert. Der Wert des Fahrzeugs liegt im höheren vierstelligen Eurobereich. Hinweise auf den oder die Täter gibt es nicht. Die Polizei in Greven nimmt Hinweise von Zeugen entgegen unter Telefon 02571/928- 4455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell