Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, den 12.Januar 2021, gegen 06:40 Uhr befuhr ein 18-jähriger Friesoyther mit seinem PKW, VW Polo die Neuscharreler Straße in Richtung Neuscharrel. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kam ihm mit seinem schwarzen LKW entgegen und gerät auf die Gegenfahrbahn. Der Friesoyther wich daraufhin mit seinem Wagen aus, kam von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Leitpfosten. Der Fahrer des LKW setzte seine Fahrt fort. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist zurzeit nicht bekannt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Friesoythe (04491-93160) in Verbindung zu setzen.

