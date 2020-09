Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Nordenham: Verkehrsunfallflucht mit Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, den 03.09.2020, zwischen 18.45 und 20.15 Uhr, wurde in der Bremerhavener Straße ein parkender Pkw, VW Sharan, von einem bisher unbekannten Pkw-Fahrer beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Schadenshöhe wird auf ca. 150 Euro geschätzt. Eventuelle Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Nordenham unter der Rufnummer 04731/99810 in Verbindung zu setzen.

