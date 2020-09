Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Wildeshausen: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen, eine davon schwer

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, um 21:00 Uhr kam es in Wildeshausen auf der Visbeker Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Kurz nach dem Ortsausgang von Wildeshausen hat ein 25jähriger Fahrer eines Mercedes aus der Gemeinde Stuhr seinen Pkw auf der Fahrbahn gewendet, um zurück nach Wildeshausen zu fahren. Während des Wendemanövers befuhr eine 75jährige Frau aus der Gemeinde Dötlingen mit ihrem Pkw Nissan die Visbeker Straße in Richtung Wildeshausen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 75jährige Fahrzeugführerin schwer verletzt wurde. Die 24jährige Beifahrerin des Mercedes, welche auch aus der Gemeinde Stuhr stammt, wurde bei dem Unfall leichtverletzt. Die Ermittlungen zum genauen Hergang des Unfalls dauern noch an. Neben der Polizei waren zwei Rettungswagen, ein Notarzt und die Feuerwehr Wildeshausen eingesetzt.

