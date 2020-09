Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Pkw kommt in Ovelgönne von der Fahrbahn ab

Delmenhorst (ots)

Glück im Unglück hatte am 03.09.2020 ein 21-jähriger Fahrzeugführer aus Rastede, der gegen 16:50 Uhr mit seinem Pkw Bmw von der Barghorner Straße nach links in die Oberströmische Seite abbog. Auf Grund vermutlich unangepasster Geschwindigkeit bei regennasser Straße brach das Heck des Pkw aus. Der Pkw geriet nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich hier in einem nicht wasserführenden Graben. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und erlitt lediglich beim Ausstieg aus dem Pkw eine kleine Schnittverletzung an der Hand, die vorsorglich ambulant in einem Krankenhaus behandelt wurde. Zwei am Fahrbahnrand aufgestellte Verkehrszeichen wurden durch den Pkw beschädigt. Der beschädigte Pkw des 21-Jährigen wurde durch einen Abschlepper aus dem Graben geborgen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 3000 Euro geschätzt.

