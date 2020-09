Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Dachstuhlbrand in Nordenham OT Esensham

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 03. September 2020, kam es gegen 17:45 Uhr zur Entstehung eines Brandes in einem Mehrparteienhaus in der Alten Heerstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zunächst im Bereich eines Balkons im ersten Obergeschoss zur Brandentstehung. Von dort aus griffen offene Flammen auf den Dachstuhl über. Infolge des Brandes wurde der Dachstuhl nahezu zerstört. Das Mehrparteienhaus ist aktuell unbewohnbar. Zu Personenschäden kam es nicht. Die Schadenshöhe wurde auf etwa 300.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern aktuell an. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Für Löscharbeiten waren die Feuerwehren Esensham, Abbehausen und Nordenham mit 40 Kameraden im Einsatz. Vorsorglich wurde zudem eine Notarztbesatzung sowie ein Rettungswagen hinzugezogen. Zum Einsatz kamen diese nicht.

Rückfragen bitte an:

Stefan Schmitz

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell