Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verdacht des Fahrens unter Drogeneinfluss

Uslar (ots)

Uslar- Bodenfelde (eng.) Am Samstag, 10.10.2020, gegen 08.50 Uhr wurde in Bodenfelde, in der Uslarer Straße, ein 34-jähriger Mann aus Bodenfelde mit seinem PKW von der Polizei kontrolliert. Während der Kontrolle zeigte der Mann körperliche Auffälligkeiten, die eine Beeinflussung durch berauschende Substanzen vermuten ließen. Durch die Beamten wurde eine Blutentnahme angeordnet. Die Weiterfahrt mit dem PKW wurde dem Mann untersagt.

