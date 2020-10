POL-NOM: Sachbeschädigung, Hausfassaden mit Farbe beschmiert

Polizeiinspektion Northeim

Einbeck, Stadtgebiet, Häger Straße Sonnabend, 10.10.2020

Einbeck, bit

Bislang unbekannte Täter beschmutzten die Häuser Häger Straße 23 und 25 gezielt mit brauner Farbe. Beim Beschmutzen geriet auch Farbe auf die Fassade des Hauses Häger Straße 27. Die Taten ereigneten sich am Sonnabend in den frühen Morgenstunden zwischen 01.30 - 03.30 Uhr. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Einbeck zu melden.

