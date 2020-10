Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zwei aufgeklärte Verkehrsunfallfluchten

Northeim (ots)

37176 Nörten-Hardenberg, Lange Straße; Donnerstag, 08.10.2020, 16:30 Uhr;

37191 Katlenburg-Lindau, Kurze Straße; Donnerstag, 08.10.2020, 12:50 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG / KATLENBURG-LINDAU (TH) Am Donnerstag konnten durch Zeugen zwei Verkehrsunfallfluchten im Bereich Nörten-Hardenberg sowie Katlenburg-Lindau aufgeklärt werden.

In der Langen Straße in Nörten-Hardenberg hatte ein Pkw einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw gestreift und dadurch den linken Außenspiegel beschädigt. Hierdurch entstand dem 54-jähr. Geschädigten aus der Gemeinde Bovenden ein geringer Sachschaden i. H. v. ca. 500,--- Euro. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Durch einen Zeugen konnte der Fahrer des unfallverursachenden Pkw ermittelt werden.

In Katlenburg-Lindau hatte ein 24-jähr. Northeimer beim Rangieren mit seinem Transporter einen Pfosten an der Einfahrt des 50-jähr. Geschädigten beschädigt und sich anschließend ebenfalls unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernt. An dem betroffenen Pfosten entstand ein leichter Sachschaden i. H. v. ca. 100 ,--- Euro. Auch in diesem Falle konnte durch den Hinweis eines Zeugen der Unfallverursacher ermittelt werden.

Gegen beide Unfallverursacher wurde eine Strafanzeige bezüglich des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort gefertigt. In diesem Zusammenhang weist die Polizei Northeim darauf hin, bei einem Verkehrsunfall die Polizei zwecks Verkehrsunfallaufnahme zu informieren und sich nicht unerlaubt von der Unfallstelle zu entfernen.

