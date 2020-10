Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Geldbörse vergessen und durch Finder unterschlagen

Einbeck (ots)

Dassel (Kr.) 08.10.2020; 14:40 Uhr

Am frühen Donnerstagnachmittag, den 08.10.2020, vergaß eine 45jährige Frau aus Dassel ihre Geldbörse auf dem Tresen der örtlichen Postfiliale. Darin befanden sich Bargeld und diverse Ausweisdokumente. Zu Hause bemerkte die Frau den Verlust und eilte sofort zur Postfiliale zurück. In der Zwischenzeit hatte aber eine bislang unbekannte Person die Geldbörse an sich genommen. Da diese weder in der Filiale noch in behördliche Verwahrung abgegeben wurde, leitete die Polizei in Dassel ein Ermittlungsverfahren wegen Unterschlagung ein.

