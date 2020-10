Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Regal gestohlen

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 08.10.2020; 12:50 Uhr

Am Donnerstagmittag, den 08.10.2020, entwendete ein 33jähriger Mann, in einem Einkaufsmarkt am Altendorfer Tor, ein Kinderregal. Zuvor hatte der in Salzderhelden wohnende Mann diverse Waren an der Kasse bezahlt. Beim Verlassen des Geschäftes griff er sich ein neben dem Eingangsbereich stehendes Kinderregal im Wert von 10,- Euro und flüchtete mit seinem Fahrrad. Kurze Zeit später konnte der Mann durch Polizeibeamte, an seiner Wohnanschrift, mit dem Diebesgut festgestellt werden. Die Polizei leitete noch vor Ort ein Ermittlungsverfahren gegen ihn wegen Diebstahl ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell