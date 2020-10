Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Wechselseitige Körperverletzung

Einbeck (ots)

Dassel (Kr.) 09.10.2020; 05:05 Uhr

In den frühen Morgenstunden des 09.10.2020, kam es zunächst zwischen zwei Patienten der psychiatrischen Einrichtung in Dassel zu einem Handgemenge. Hierbei schlug zunächst ein 48jähriger Mann auf einen 37jährigen Mitpatienten ein. Dieser setzte sich zur Wehr und verletzte dabei aber noch eine 28jährige Frau, die bei der Auseinandersetzung dazwischenging. Gegen beide Männer wurde seitens der Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Da sich einer der beiden Männer im Anschluss noch selbst an der Hand verletzte, musste dieser im Krankenhaus Einbeck ambulant behandelt werden.

