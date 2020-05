Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 29.05.2020

Peine (ots)

Einbruch in PKW

Zwischen Dienstag, 11:00 Uhr, und Freitag, 01:20 Uhr, zerstörten bislang unbekannte Täter die Seitenscheibe eines PKW, welcher auf dem Friedrich-Ebert-Platz in Peine abgestellt war. Anschließend durchsuchten sie den Innenraum des Fahrzeugs. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Radfahrerin nach Verkehrsunfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

Bereits am 18.05.2020, gegen 11:00 Uhr, ereignete sich im Schwarzen Weg in Peine in Höhe des dortigen Blumenladens ein Verkehrsunfall. Eine 80-jährige Peinerin befuhr mit ihrem Fahrrad den dortigen Radweg. Als plötzlich eine weibliche Person auf den Radweg trat, musste die Seniorin bremsen und ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierdurch stürzte sie zu Boden und verletzte sich schwer.

Die Polizei Peine sucht Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben. Insbesondere wird die weibliche Person gebeten, sich mit der Polizei Peine, unter der Telefonnummer 05171/9990, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Salzgitter

Polizeikommissariat Peine

Stephanie Schmidt

Telefon: 05171/ 999-222

E-Mail: stephanie.schmidt@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell