POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 28.05.2020 für den Bereich Salzgitter.

Mofa-Fahrer stand unter Alkoholeinfluss.

Salzgitter, Breite Straße, 27.05.2020, 22:10 Uhr.

Ein 55-jähriger Fahrer eines Mofa konnte von Beamten der Polizei angehalten werden. Hierbei stellten die Beamten Auffälligkeiten fest, die auf einen Alkoholkonsum hindeuteten. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest konnte ein Wert von 2,75 Promille ermittelt werden. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und untersagten dem Mann die Weiterfahrt.

Täter scheiterten bei Einbruch offensichtlich an der Hauseingangstür.

Salzgitter, Hardeweg, 20.05.2020, 15.00 Uhr-24.05.2020, 17:00 Uhr.

Bei einem Einbruchsversuch in ein Wohnhaus scheiterten die Täter offensichtlich an der Hauseingangstür und verursachten hierbei einen Schaden von ca. 500 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Salzgitter unter 05341/1897-0.

