Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Holzanbaues eines Reihenhauses in 18320 Plummendorf (LK VR)

Ribnitz-DamgartenRibnitz-Damgarten (ots)

Am 29.12.2020 gegen 19:00 Uhr wurde die Polizei zum Brand an einem Reihenhaus in 18320 Plummendorf gerufen. Die 53-jährige deutsche Eigentümerin eines Reihenhauses versuchte in ihrem Wohnzimmer einen Heizstrahler mit einer Gasflasche zu betreiben. Aus bisher unbekannten Gründen begann der Heizstrahler plötzlich zu brennen. Der Frau gelang es noch diesen aus der Wohnung in den Holzanbau vor der Hauseingangstür zu tragen. Hier griff das Feuer auf den Holzanbau über. In der weiteren Folge explodierte die Gasflasche und durchschlug das Dach des Nachbarhauses. Ein vollständiges Übergreifen auf das Wohnhaus konnte durch die eingesetzten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Ribnitz-Damgarten, Altwillershagen, Pantlitz und Ahrenshagen verhindert werden. Diese waren mit insgesamt 44 Kameraden vor Ort. Ein direkt vor dem Haus geparkter PKW wurde durch das Feuer ebenfalls beschädigt. Der bei dem Brand entstandene Sachschaden beläuft sich insgesamt auf ca. 20.000,-EUR. Die Eigentümerin des Reihenhauses zog sich bei dem Brand Brandverletzungen an der Hand und eine Rauchgasvergiftung zu. Sie wurde mit dem Rettungswagen in die Universitätsklinik nach Greifswald gebracht. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

