Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Auto kracht gegen Laterne: Drei Schwerverletzte bei Alleinunfall "Im Druseltal"

Kassel (ots)

Kassel-Bad Wilhelmshöhe: Ein Unfall mit drei Schwerverletzten ereignete sich am gestrigen Dienstagabend in der Straße "Im Druseltal" im Kasseler Stadtteil Bad Wilhelmshöhe. Nach ersten Ermittlungen der am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West war eine Autofahrerin offenbar ohne Fremdverschulden von der Fahrbahn abgekommen und heftig gegen einen Laternenmast gekracht. Dabei zogen sich die 27-jährige Fahrerin sowie die beiden anderen Insassen, ein 21-Jähriger und eine 21-Jährige, die alle aus Kassel stammen, die schwere Verletzungen zu und mussten von Rettungskräften in ein Kasseler Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr besteht für sie nach derzeitigen Erkenntnissen nicht.

Der Unfall ereignete sich gegen 22:40 Uhr. Die 27-Jährige war mit einer Mercedes A-Klasse aus Richtung Ehlen kommend auf der Straße "Im Druseltal" in Richtung Kassel unterwegs. In Höhe der Hausnummer 103 verlor sie aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über ihren Pkw und kam nach links von der Fahrbahn ab. Am linken Fahrbahnrand krachte die A-Klasse mit größerer Wucht gegen einen Laternenmast, der dadurch umgeknickt wurde. Mehr als 30 Meter weiter kam das Auto erheblich beschädigt in der Böschung zum Stehen. An der A-Klasse war durch den Aufprall die linke Fahrzeugseite aufgerissen worden. Die drei Schwerverletzten wurden durch die alarmierten Rettungskräfte an der Unfallstelle erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Die beschädigte Laterne musste von der Feuerwehr und den Städtischen Werken mit technischem Gerät entfernt und die Gefahrenstelle abgesichert werden. Der Pkw, an dem ein Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Der Schaden an der Laterne wird auf ca. 2.500 Euro beziffert.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt.

