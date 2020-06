Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Brand an Wohnhaus, Garage und Auto: Kripo ermittelt Brandursache

Kassel (ots)

Kassel-Helleböhn: In den heutigen frühen Morgenstunden brannte es gegen 05:15 Uhr im Stadtteil Helleböhn. PKW, Blechgarage, Geräteschuppen sowie eine Mülltonne und das angrenzende Wohnhaus wurden zum Teil erheblich beschädigt.

Es stellte sich heraus, dass das Feuer in einer der hinter der Garage stehenden Mülltonne entstanden sei. Von dort griff das Feuer auf die Blechgarage und weiter auf den Geräteschuppen über. An einem in der Garage abgestellten Pkw entstand ebenfalls eine erhebliche Beschädigung, sodass der Sachschaden auf ca. 15.000 Euro geschätzt wird. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Sportler entdeckt Brand um 05.20 Uhr.

Das Feuer selbst war durch einen zufällig vorbeilaufenden Jogger in der Früh entdeckt worden, der selbstverständlich sofort die Rettungsdienste alarmierte. Nur durch den schnellen Einsatz der Kasseler Berufsfeuerwehr konnte ein weiteres Übergreifen des Feuers auf das angrenzende Wohnhaus verhindert werden. Am Wohnhaus entstand lediglich geringer Sachschaden.

Die Ermittlungen zur Brandursache haben die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo übernommen. Die Ermittler gehen nach derzeitigem Ermittlungsstand davon aus, dass das Feuer nicht vorsätzlich entfacht worden sein dürfte. Hinweise auf eine andere Ursache haben sich zunächst nicht ergeben. Die genaue Brandursache ist noch unklar und bedarf weiterer Ermittlungen.

