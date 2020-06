Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zur Unfallflucht durch schwarzen Hyundai: Fotoveröffentlichung brachte entscheidenden Hinweis

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere am Mittwoch, 17, Juni 2020, um 13:52 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4626454 veröffentlichte Pressemitteilung zu der Unfallflucht.)

Kassel-Waldau: Die Veröffentlichung des Fotos eines schwarzen Hyundai wegen einer Unfallflucht in der Waldemar-Petersen-Straße in Kassel brachte den entscheidenden Hinweis. Nach der Presseveröffentlichung am Mittwochnachmittag meldete sich bereits in der darauffolgenden Nacht eine aufmerksame Zeugin bei der Polizei, die den gesuchten Hyundai im Stadtteil Hasenhecke entdeckt hatte. Dort konnte die gerufene Streife des Polizeireviers Nord den beschädigten Wagen sicherstellen und erste Hinweise zum mutmaßlichen Fahrer gewinnen. Im Zuge der daran anknüpfenden Ermittlungen der Beamten der Unfallfluchtgruppe konnte schließlich ein 63-Jähriger aus Kassel als der mutmaßliche Nutzer des Hyundais identifiziert werden. Er hat inzwischen gestanden, den Pkw bei dem Unfall mit einem Leichtverletzten und 5.000 Euro Fremdschaden, der sich an Fronleichnam in der Waldemar-Petersen-Straße ereignete, gefahren zu haben. Der 63-Jährige muss sich nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten. Sein Führerschein wurde vorläufig sichergestellt.

