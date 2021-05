Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall - Verkehrsunfälle und Firmeneinbruch

Aalen (ots)

Crailsheim: Wohnmobil beschädigt und geflüchtet - Zeugen gesucht

Am Samstagmorgen zwischen fünf und sechs Uhr fuhr der Lenker eines unbekannten, vermutlich schwarzen Fahrzeugs, gegen ein in der Kurt-Schumacher-Straße, auf dem Parkplatz der Astrid-Lindgren-Schule, geparktes Wohnmobil. Das Wohnmobil wurde durch die Wucht des Aufpralles ca. 1 Meter nach vorne geschoben und im Heckbereich stark beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Wohnmobil entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Zeugen zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher, werden gebeten sich beim Polizeirevier Crailsheim unter Tel. 07951/ 4800 zu melden.

Crailsheim: Skoda beschädigt Metallzaun - Zeugen gesucht

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam der unbekannte Lenker eines silber- oder graumetalicfarbenen Skoda, in Fahrtrichtung Wittauer Straße, nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Grünstreifen sowie den Gehweg und beschädigte in der Folge über mehrere Meter einen Metallzaun. Der Skoda dürfte durch den Aufprall am Zaun ebenfalls erheblich beschädigt worden sein. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Zaun entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Verbleib des Skoda machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Crailsheim unter Tel. 07951-480222 zu melden.

Wolpertshausen: Firmeneinbruch - Zeugen gesucht

In der Nacht von Freitag auf Samstag, zwischen 21:30 Uhr und 07:10 Uhr, brachen unbekannte Täter in den Verwaltungstrakt eines in der Birkichstraße ansässigen Unternehmens ein. Im Gebäude hebelten die Täter eine Brandschutztüre auf und drangen ins Obergeschoß ein. Es wurden mehrere Räume und Schränke durchsucht. Eventuell wurden die Täter gestört, denn sie verließen das Gebäude ohne Diebesgut. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall, Tel. 0791/ 4000, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell