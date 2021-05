Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis - Verkehrsunfälle und Arbeitsunfall

Aalen (ots)

Winnenden: Unfall im Kreuzungsbereich mit Totalschaden

In Winnenden kam es am Samstagabend gegen 21 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. An der Kreuzung Albertviller Straße / Hanweiler Straße missachtete ein 18-jähriger Citroen-Fahrer die Vorfahrt des von links kommenden Seat Toledo eines 41-Jährigen. Trotz eines eingeleiteten Ausweichmanövers konnte der Zusammenstoß nicht verhindert werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Gesamthöhe von ca. 15.000 Euro. Der Seat-Fahrer wurde zudem leicht verletzt, musste jedoch nicht stationär behandelt werden.

Waiblingen: Fahrzeuge mutwillig beschädigt - Zeugen gesucht

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden gleich mehrere Fahrzeuge in der Erbachstraße in Waiblingen von Unbekannten beschädigt. Durch einen Anwohner wurden drei flüchtende Personen gesehen, die sich zuvor an den geparkten PKWs zu schaffen gemacht hatten. Die Randalierer rannten in Richtung Karl-Ziegler-Straße davon und hinterließen mindestens drei demolierte Fahrzeuge an denen die Seitenspiegel beschädigt waren. Zeugen die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 zu melden.

Welzheim: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Am Samstagmittag gegen 12 Uhr befuhr ein 54-jähriger VW-Fahrer die Landesstraße 1150 von Welzheim in Richtung Schorndorf. Vermutlich infolge Unachtsamkeit kam er zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und im weiteren Verlauf auf die Gegenfahrbahn, wo er seitlich mit einem entgegenkommenden Linienbus kollidierte. Der 34-jährige Busfahrer hatte noch versucht auszuweichen, konnte aber den Zusammenstoß mit dem PKW nicht mehr verhindern. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro, verletzt wurden glücklicherweise weder die beiden Fahrzeuglenker noch die Fahrgäste im Linienbus.

Kernen-Stetten: Arbeitsunfall - Rettungshubschrauber im Einsatz

Gegen 09:45 Uhr war am Samstag ein 41-jähriger Arbeiter an einer Baustelle in der Wilhelm-Maybach-Straße damit beschäftigt, schwere Mauersteine zu bearbeiten. Aufgrund der Missachtung arbeitsschutzrechtlicher Vorschriften verletzte sich der 41-Jährige hierbei so schwer am Daumen, daß er mit dem Rettungshubschrauber zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden mußte. Vermutlich ergeben sich aus der Verletztung jedoch keine bleibenden Schäden. Zur genaueren Klärung und Durchführung weiterer Ermittlungen wird nächste Woche die zuständige Berufsgenossenschaft informiert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell