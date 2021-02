Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Üble Beleidigung nach Hinweis auf Mund-Nasen-Schutz

Freiburg (ots)

Am Freitagmorgen, 29.01.2021, wollte offenbar ein Kunde ohne Mund-Nasen-Schutz in einer Bäckerei bedient werden. Als die junge Bäckereifachangestellte ihn pflichtbewusst auf das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes hinwies, entgegnete dieser ihr sofort mit einer wüsten Beleidigung. Folgerichtig wurde er nicht bedient, was ihn unverrichteter Dinge zum Verlassen der Bäckerei bewegte. Die Polizei ermittelt nun wegen Beleidigung und wegen des Verstoßes gegen die Corona-Verordnung.

