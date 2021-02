Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Suche nach dem Geschädigten einer Unfallflucht

Freiburg (ots)

Ein noch unbekannter Fahrer eines weißen Transporters streifte am Montag, 01.02.2021 gegen 12.00 Uhr in der Haagener Straße einen geparkten Pkw. Hierbei brach der Außenspiegel des geparkten Pkw ab. Der Fahrer des weißen Transporters schaute sich wohl seinen eigenen Schaden an und entfernte sich danach von der Unfallstelle. Eine Zeugin konnte dies beobachten und fertigte Bilder von dem weißen Transporter. Bei einer Nachschau durch die Polizei konnten der beschädigte Pkw bzw. der abgebrochene Spiegel nicht mehr festgestellt werden.

Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht nun den Halter des geschädigten Pkw.

