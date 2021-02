Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Auto im Parkhaus beschädigt - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Ihren weißen 5er BMW parkte am Freitag, 29.01.2021 gegen 11.20 Uhr eine 85 Jahre alte Frau auf dem obersten Parkdeck des Kaufland Parkhauses in der Robert-Bosch-Straße. Als sie gegen 12.00 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie vorne rechts eine Eindellung am Stoßfänger. Es wurde ein Sachschaden von rund 3000 Euro verursacht. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können.

