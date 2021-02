Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Unfall fordert eine leicht verletzte Person und knapp 19000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots)

Von der Hauptstraße in Maulburg kommend befuhr am Freitag, 29.01.2021 gegen 16.40 Uhr ein 49 Jahre alter Mann mit seinem Opel Vivaro die Auffahrt Maulburg-Mitte nach links auf die B 317 in Fahrtrichtung Lörrach. Dabei übersah er beim Einfahren den vorfahrtsberechtigten 21-jährigen, der mit seinem BMW die Strecke von Lörrach kommend in Fahrtrichtung Schopfheim befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sie der 21-jährige leicht verletzte. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Am Vivaro entstand Sachschaden in Höhe von 12000 Euro, am BMW knapp 7000 Euro. Die Feuerwehr Maulburg war aufgrund auslaufender Betriebsstoffe vor Ort.

md/tb

