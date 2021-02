Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schönau/ Fröhnd: Feuerwehr löscht Kaminbrand

Freiburg (ots)

Zu einem Kaminbrand in einem Bauernhaus kam es am Samstag, 30.01.2021 gegen 14.20 Uhr in der Straße "Kastel" in Fröhnd. Die Feuerwehren Schönau und Fröhnd rückten mit insgesamt 40 Mann an und löschten den Kaminbrand. Verletzt wurde niemand.

md/tb

