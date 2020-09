Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall in Maudacher Straße

Ludwigshafen (ots)

Aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache kam es im Ampelbereich an der Kreuzung Maudacher Straße/ Leininger Straße am 20.09.2020, gegen 16 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 40-jährigen Citroen-Fahrerin und einer 39-jährigen Chrysler-Fahrerin. Beide Frauen wurden durch den Unfall leicht verletzt und zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus verbracht. Der Gesamtschaden wird derzeit auf etwa 12.500 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

