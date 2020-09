Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

Ludwigshafen (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle am Donnerstag, 17.09.2020, um 8:35 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 36-jährigen Autofahrer in der Magnetbandstraße. Der Mann stand unter dem Einfluss von Cannabis, weswegen ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ihn erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss.

Ein 52-Jähriger wurde am Freitag, 18.09.2020, 0:35 Uhr, schlafend in seinem Auto in der Zollhofstraße festgestellt. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten, dass er mit 1,7 Promille alkoholisiert war. Um zu verhindern, dass der Mann mit seinem Auto fährt, wurde der Autoschlüssel sichergestellt.

Bei einer weiteren Kontrolle um 2 Uhr in der Hoheloogstraße stellten die Beamten eine Gruppe von vier Personen an dem dazugehörigen Auto fest. Alle vier waren erheblich alkoholisiert, weswegen auch hier der Autoschlüssel sichergestellt wurde.

